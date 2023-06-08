Генерал Попов: ВС России ждёт тяжёлая работа, всё только начинается
- РИА Новости
«Впереди нас ждёт тяжёлая работа, всё только начинается», — сказал Попов.
Он отметил, что российские вооружённые силы будут готовиться и выполнять возложенную на них боевую задачу.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что специально подготовленные для прорыва российской обороны резервы ВСУ не выполнили задачу в Запорожской области.
По его словам, за сутки боёв, которые велись 7 июня, украинские войска потеряли 945 человек и 33 танка.
Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники и танков Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении.