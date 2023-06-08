Генерал Попов: наступавшая на Запорожье группировка ВСУ включала самые боеспособные части

Предпринявшая попытку наступления на Запорожском направлении группировка ВСУ включала в себя наиболее боеспособные подразделения, заявил командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов.

«Группировка противника, которая была собрана и создана... включала в себя наиболее подготовленные и боеспособные соединения и части», — сказал Попов.

По его словам, в их число входила 47-ая механизированная бригада, входящая в состав стратегического резерва ВСУ.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что специально подготовленные для прорыва российской обороны резервы ВСУ не выполнили задачу в Запорожской области.

По его словам, за сутки боёв, которые велись 7 июня, украинские войска потеряли 945 человек и 33 танка.

Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники и танков Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении.