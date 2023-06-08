Генерал Попов: наступавшая на Запорожье группировка ВСУ включала самые боеспособные части
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«Группировка противника, которая была собрана и создана... включала в себя наиболее подготовленные и боеспособные соединения и части», — сказал Попов.
По его словам, в их число входила 47-ая механизированная бригада, входящая в состав стратегического резерва ВСУ.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что специально подготовленные для прорыва российской обороны резервы ВСУ не выполнили задачу в Запорожской области.
По его словам, за сутки боёв, которые велись 7 июня, украинские войска потеряли 945 человек и 33 танка.
Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники и танков Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении.