Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Генерал Попов: наступавшая на Запорожье группировка ВСУ включала самые боеспособные части

Короткая ссылка
Предпринявшая попытку наступления на Запорожском направлении группировка ВСУ включала в себя наиболее боеспособные подразделения, заявил командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов.
Генерал Попов: наступавшая на Запорожье группировка ВСУ включала самые боеспособные части
  • AFP
  • © Dimitar DILKOFF

«Группировка противника, которая была собрана и создана... включала в себя наиболее подготовленные и боеспособные соединения и части», — сказал Попов.

По его словам, в их число входила 47-ая механизированная бригада, входящая в состав стратегического резерва ВСУ.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что специально подготовленные для прорыва российской обороны резервы ВСУ не выполнили задачу в Запорожской области.

По его словам, за сутки боёв, которые велись 7 июня, украинские войска потеряли 945 человек и 33 танка.

Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники и танков Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить