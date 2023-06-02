Бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник заявил, что России нужно было давно лишить своих противников возможности зарабатывать деньги, в том числе за счёт транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

Об этом информирует РИА Новости.

«Нужно было не пугать, а обрывать поставки нефти, поставки газа», — сказал бывший вице-премьер.

При этом он выразил недовольство, что подобный транзит до сих пор осуществляется.

«Не надо никого уничтожать, но обескровливать экономически надо было давно, с 2014 года. И злобных, недружественных соседей, и предателей», — добавил Табачник.

Ранее Табачник назвал Зеленского «прикрытием группы, занятой разграблением».

Также сообщалось, что украинские власти и «Нафтогаз» настаивают на сохранении транзита российской нефти и газа через территорию Украины.