Бывший вице-премьер Табачник: России нужно было давно прекращать транзит нефти через Украину
Об этом информирует РИА Новости.
«Нужно было не пугать, а обрывать поставки нефти, поставки газа», — сказал бывший вице-премьер.
При этом он выразил недовольство, что подобный транзит до сих пор осуществляется.
«Не надо никого уничтожать, но обескровливать экономически надо было давно, с 2014 года. И злобных, недружественных соседей, и предателей», — добавил Табачник.
Ранее Табачник назвал Зеленского «прикрытием группы, занятой разграблением».
Также сообщалось, что украинские власти и «Нафтогаз» настаивают на сохранении транзита российской нефти и газа через территорию Украины.