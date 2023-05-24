WP: Киев настаивает на сохранении транзита нефти и газа из России через Украину

Украинские власти и «Нафтогаз» настаивают на сохранении транзита российской нефти и газа через территорию Украины, в том числе для сохранения своего дохода.

Об этом пишет газета The Washington Post.

В статье отмечается, что несмотря на требования Киева к странам Запада ввести более жёсткие санкции в отношении России, Украина заявляет, что «не может и не должна закрывать трубопроводы».

«Украина настаивает на том, что у неё практически нет другого выбора, кроме как поддерживать свои собственные коммерческие сделки», — говорится в публикации.

При этом в Киеве отметили, что сохранение сделок якобы «защитит» некоторые объекты инфраструктуры от «авиаударов».

Ранее в офисе Зеленского предложили поставлять российский газ в ЕС только через Украину.

Также сообщалось, что Венгрия и Сербия договорились построить нефтепровод для поставок российской нефти.