WP: Киев настаивает на сохранении транзита нефти и газа из России через Украину
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Об этом пишет газета The Washington Post.
В статье отмечается, что несмотря на требования Киева к странам Запада ввести более жёсткие санкции в отношении России, Украина заявляет, что «не может и не должна закрывать трубопроводы».
«Украина настаивает на том, что у неё практически нет другого выбора, кроме как поддерживать свои собственные коммерческие сделки», — говорится в публикации.
При этом в Киеве отметили, что сохранение сделок якобы «защитит» некоторые объекты инфраструктуры от «авиаударов».
Ранее в офисе Зеленского предложили поставлять российский газ в ЕС только через Украину.
Также сообщалось, что Венгрия и Сербия договорились построить нефтепровод для поставок российской нефти.