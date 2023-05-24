Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

WP: Киев настаивает на сохранении транзита нефти и газа из России через Украину

Короткая ссылка
Украинские власти и «Нафтогаз» настаивают на сохранении транзита российской нефти и газа через территорию Украины, в том числе для сохранения своего дохода.
WP: Киев настаивает на сохранении транзита нефти и газа из России через Украину
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета The Washington Post.

В статье отмечается, что несмотря на требования Киева к странам Запада ввести более жёсткие санкции в отношении России, Украина заявляет, что «не может и не должна закрывать трубопроводы».

«Украина настаивает на том, что у неё практически нет другого выбора, кроме как поддерживать свои собственные коммерческие сделки», — говорится в публикации.

При этом в Киеве отметили, что сохранение сделок якобы «защитит» некоторые объекты инфраструктуры от «авиаударов».

Ранее в офисе Зеленского предложили поставлять российский газ в ЕС только через Украину.

Также сообщалось, что Венгрия и Сербия договорились построить нефтепровод для поставок российской нефти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить