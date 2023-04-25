В офисе Зеленского предложили поставлять российский газ в ЕС только через Украину

Офис президента Украины Владимира Зеленского предложил оставить единственный путь поставок российского газа в Евросоюз через украинскую газотранспортную систему.

Как отмечает РИА Новости, Киев представил новый план по ужесточению антироссийских санкций, разработанный международной группой главы офиса украинского лидера Андрея Ермака и бывшего посла США в России Майкла Макфола.

«Прекратить прямые поставки российского газа в Европейский союз, кроме как через Украину», — говорится в тексте.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что компания MOL будет оплачивать транзит российской нефти через Украину по трубопроводу «Дружба» напрямую Киеву.