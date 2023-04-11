Венгрия будет оплачивать транзит российской нефти через Украину напрямую Киеву

Короткая ссылка
Компания MOL будет оплачивать транзит российской нефти через Украину по трубопроводу «Дружба» напрямую Киеву, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Венгрия будет оплачивать транзит российской нефти через Украину напрямую Киеву
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Удалось договориться, что для сохранения поставок и транзита через Украину компания MOL будет рассчитываться за транзит напрямую с украинским оператором трубопроводной сети», — цитирует его ТАСС.

Также Сийярто сообщил о продлении договора с «Газпромом» о возможных поставках газа в страну сверх объёмов долгосрочных контрактов.

В ходе визита в Москву министр обсудил с российскими представителями физико-техническую безопасность газопровода «Турецкий поток», обслуживание транзитных поставок по трубопроводу «Дружба» и предотвращение санкций, которые угрожают атомной промышленности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить