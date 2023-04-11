Венгрия будет оплачивать транзит российской нефти через Украину напрямую Киеву

Компания MOL будет оплачивать транзит российской нефти через Украину по трубопроводу «Дружба» напрямую Киеву, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Удалось договориться, что для сохранения поставок и транзита через Украину компания MOL будет рассчитываться за транзит напрямую с украинским оператором трубопроводной сети», — цитирует его ТАСС.

Также Сийярто сообщил о продлении договора с «Газпромом» о возможных поставках газа в страну сверх объёмов долгосрочных контрактов.

В ходе визита в Москву министр обсудил с российскими представителями физико-техническую безопасность газопровода «Турецкий поток», обслуживание транзитных поставок по трубопроводу «Дружба» и предотвращение санкций, которые угрожают атомной промышленности.