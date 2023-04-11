Венгрия продлила договор с «Газпромом» о возможных поставках газа сверх контрактов

Короткая ссылка
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о продлении договора с «Газпромом» о возможных поставках газа в страну сверх объёмов долгосрочных контрактов.
Венгрия продлила договор с «Газпромом» о возможных поставках газа сверх контрактов
  • globallookpress.com
  • © Igor Russak/dpa

«Нам удалось договориться, что «Газпром» сохранит возможность... покупать и поставлять объёмы природного газа сверх того количества, что указано в долгосрочных контрактах», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, в данном случае подразумеваются поставки преимущественно через «Турецкий поток».

Ранее сообщалось о визите Сийярто в Москву.

В ходе визита он обсудил с российскими представителями физико-техническую безопасность газопровода «Турецкий поток», обслуживание транзитных поставок по трубопроводу «Дружба» и предотвращение санкций, которые угрожают атомной промышленности.

До этого Сийярто заявил, что венгерская сторона не собирается по политическим причинам отказываться от надёжных долгосрочных контрактов, в том числе с «Газпромом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить