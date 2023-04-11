Венгрия продлила договор с «Газпромом» о возможных поставках газа сверх контрактов

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о продлении договора с «Газпромом» о возможных поставках газа в страну сверх объёмов долгосрочных контрактов.

«Нам удалось договориться, что «Газпром» сохранит возможность... покупать и поставлять объёмы природного газа сверх того количества, что указано в долгосрочных контрактах», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, в данном случае подразумеваются поставки преимущественно через «Турецкий поток».

Ранее сообщалось о визите Сийярто в Москву.

В ходе визита он обсудил с российскими представителями физико-техническую безопасность газопровода «Турецкий поток», обслуживание транзитных поставок по трубопроводу «Дружба» и предотвращение санкций, которые угрожают атомной промышленности.

До этого Сийярто заявил, что венгерская сторона не собирается по политическим причинам отказываться от надёжных долгосрочных контрактов, в том числе с «Газпромом».