Бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник заявил, что украинский президент Владимир Зеленский является своего рода прикрытием и аватаром группы циничных и жёстких коммерсантов и олигархов, занятых разграблением Украины и поступающей с Запада помощи.

Об этом информирует РИА Новости.

«Ну как ещё можно нацизм и бандеровщину прикрыть более выигрышным образом, чем образом президента — этнического еврея?» — сказал Табачник.

По его словам, интерес данной группы состоит в разграблении западных финансов и оставшихся ресурсов Украины.

Ранее обозреватель Politico Джейми Деттмер заявил, что власти Украины занимаются незаконным переделом бизнеса.

Также журналист Valeurs Actuelles Мериадек Раффрей назвал потери ВСУ страшным секретом Зеленского.