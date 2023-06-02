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Бывший вице-премьер Украины назвал Зеленского «прикрытием группы, занятой разграблением»

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Бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник заявил, что украинский президент Владимир Зеленский является своего рода прикрытием и аватаром группы циничных и жёстких коммерсантов и олигархов, занятых разграблением Украины и поступающей с Запада помощи.

Об этом информирует РИА Новости.

«Ну как ещё можно нацизм и бандеровщину прикрыть более выигрышным образом, чем образом президента — этнического еврея?» — сказал Табачник.

По его словам, интерес данной группы состоит в разграблении западных финансов и оставшихся ресурсов Украины.

Ранее обозреватель Politico Джейми Деттмер заявил, что власти Украины занимаются незаконным переделом бизнеса.

Также журналист Valeurs Actuelles Мериадек Раффрей назвал потери ВСУ страшным секретом Зеленского.

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