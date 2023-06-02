Бывший вице-премьер Украины назвал Зеленского «прикрытием группы, занятой разграблением»
Об этом информирует РИА Новости.
«Ну как ещё можно нацизм и бандеровщину прикрыть более выигрышным образом, чем образом президента — этнического еврея?» — сказал Табачник.
По его словам, интерес данной группы состоит в разграблении западных финансов и оставшихся ресурсов Украины.
Ранее обозреватель Politico Джейми Деттмер заявил, что власти Украины занимаются незаконным переделом бизнеса.
Также журналист Valeurs Actuelles Мериадек Раффрей назвал потери ВСУ страшным секретом Зеленского.