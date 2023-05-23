Обозреватель Politico Деттмер: власти Украины занимаются незаконным переделом бизнеса
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«Ни одна прежняя администрация не сосредотачивала в своих руках столько власти, это неограниченная власть», — заявил один из руководителей украинской компании на условиях анонимности.
По его словам, киевский режим в условиях конфликта стал неприкасаемым в глазах международного сообщества и СМИ.
Деттмер подчеркнул, что ряд политиков на Украине могут использовать конфликт как возможность обогащения и грабежа своих противников.
В декабре обозреватель немецкого издания Junge Welt Райнхард Лаутербах заявил, что Киев каждый раз стремится исключить возможность переговоров с Москвой, потому что украинские власти живут за счёт конфликта, который предоставил им почти неограниченный доступ к деньгам и оружию.