Киев каждый раз стремится исключить возможность переговоров с Москвой, потому что украинские власти живут за счёт конфликта, который предоставил им почти неограниченный доступ к деньгам и оружию, пишет обозреватель немецкого издания Junge Welt Райнхард Лаутербах.

Журналист отметил, что Киев в ответ на призывы некоторых западных политиков начать переговоры с Москвой выдвигает условия, которые невозможно соблюсти. В частности, это касается слов главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, который потребовал от России «добровольной сдачи ядерного оружия».

«Кто захочет и сможет заставить Россию сделать это? Кажется, даже США не готовы пойти на риск ради Украины», — считает он.

Лаутербах пишет, что объяснить «смесь самоуверенности и отчаяния украинского руководства» можно тем, что их поведение соответствует стратегии «объявите себя «необходимым для системы» — и вы будете «спасены».

«Если вы не можете вернуть миллион, у вас проблемы, если миллиард, проблема у банка. Только на кону не миллиарды, которых и так никто не видел, а претензия коллективного Запада на мироустройство», — продолжает обозреватель.

При этом паникёрство в Киеве при слове «переговоры» выдаёт то, что украинское руководство «живёт за счёт войны», пишет он.

«Его снабжают оружием и деньгами практически в неограниченном количестве... У них есть генератор в подвале и банковский счёт на Карибах», — пишет немецкий журналист.

Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что страны Запада должны убедить киевские власти сесть за стол переговоров с Россией.

Французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 выразил уверенность, что Франция и Соединённые Штаты совместно должны подготовить диалог между Россией и Украиной.