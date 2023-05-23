Количество погибших бойцов украинской армии является секретом президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание Valeurs Actuelles.

«Число погибших остается самым страшным секретом президента Владимира Зеленского, хотя, судя по всем внешним данным, нет сомнений в том, что с конца лета число погибших и раненых резко возросло», — пишет обозреватель издания Мериадек Раффрей.

Автор пишет, что по данным источника, от 40 до 60% бойцов ВСУ, проходивших обучение во Франции, не выходят на связь.

Он отметил, что Украина располагает примерно тремя тысячами солдат для контрнаступления, но данная цифра далека от стандартов НАТО, согласно которым численность наступающих войск должна составлять от пяти до восьми тысяч бойцов.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России уничтожили за сутки более 120 украинских военнослужащих на Донецком направлении.