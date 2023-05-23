Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Журналист Valeurs Actuelles Раффрей назвал потери ВСУ страшным секретом Зеленского

Короткая ссылка
Количество погибших бойцов украинской армии является секретом президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание Valeurs Actuelles.

«Число погибших остается самым страшным секретом президента Владимира Зеленского, хотя, судя по всем внешним данным, нет сомнений в том, что с конца лета число погибших и раненых резко возросло», — пишет обозреватель издания Мериадек Раффрей.

Автор пишет, что по данным источника, от 40 до 60% бойцов ВСУ, проходивших обучение во Франции, не выходят на связь.

Он отметил, что Украина располагает примерно тремя тысячами солдат для контрнаступления, но данная цифра далека от стандартов НАТО, согласно которым численность наступающих войск должна составлять от пяти до восьми тысяч бойцов.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России уничтожили за сутки более 120 украинских военнослужащих на Донецком направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить