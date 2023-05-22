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Рогов заявил о потерях ВСУ при ударе российских сил по военным объектам в Днепре

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о потерях боевиков ВСУ при ударе российских сил по военным объектам в Днепре.

«Сегодня ночью в результате прилёта по месту расположения боевиков ВСУ — причём не просто рядовой состав там был, а офицерский — по нашим источникам, как минимум речь идёт о нескольких десятках человек безвозвратных потерь», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что, по предварительной информации, удар был нанесен БПЛА.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России уничтожили за сутки более 120 украинских военнослужащих на Донецком направлении.

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