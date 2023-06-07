СМИ в Молдавии, распространяющие русофобскую идеологию, находятся под плотным контролем Запада.

Об этом сказано в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Кишинёв предоставил карт-бланш русофобской идеологии. Её распространением занимаются и покорные властям молдавские СМИ, и многочисленные румынские телеканалы, и искусственно навязываемые молдаванам украинские издания», — передаёт его текст ТАСС.

Уточняется, что такие массмедиа в Молдавии находятся под плотным контролем Запада. Для их сотрудников регулярно проводятся семинары для разъяснения, как «правильно» освещать те или иные события.

В конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство Молдавии стремится дрейфовать в сторону русофобии.

Он отметил, что эти процессы «не коррелируются с настроениями в обществе».

Молдавский президент Майя Санду заявила, что между Россией и Молдавией никогда не было взаимоуважения. По её словам, Кишинёв при этом прилагал для этого усилия.