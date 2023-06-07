СВР: распространяющие русофобию в Молдавии СМИ находятся под контролем Запада
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Об этом сказано в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России.
«Кишинёв предоставил карт-бланш русофобской идеологии. Её распространением занимаются и покорные властям молдавские СМИ, и многочисленные румынские телеканалы, и искусственно навязываемые молдаванам украинские издания», — передаёт его текст ТАСС.
Уточняется, что такие массмедиа в Молдавии находятся под плотным контролем Запада. Для их сотрудников регулярно проводятся семинары для разъяснения, как «правильно» освещать те или иные события.
В конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство Молдавии стремится дрейфовать в сторону русофобии.
Он отметил, что эти процессы «не коррелируются с настроениями в обществе».
Молдавский президент Майя Санду заявила, что между Россией и Молдавией никогда не было взаимоуважения. По её словам, Кишинёв при этом прилагал для этого усилия.