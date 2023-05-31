Молдавский президент Майя Санду утверждает, что между Россией и Молдавией никогда не было взаимоуважения. По её словам, Кишинёв при этом прилагал для этого усилия.

Об этом она сказала в эфире TVR Moldova.

«Когда я пришла к власти, я говорила, что мы хотим прагматичных отношений с Россией, основанных на взаимоуважении, но надо признать, что у нас никогда не было отношений, основанных на взаимоуважении, несмотря на все усилия со стороны Молдавии», — сказала политик.

Никакое соглашение о сотрудничестве, в том числе о стратегическом сотрудничестве или соглашение на уровне СНГ, не позволило властям Молдавии «получить уважительное отношение со стороны России», приводит её слова РИА Новости.

Санду добавила, что правительство принимает решения о денонсации некоторых соглашений с СНГ и об отношениях с Россией в интересах народа Молдавии.

Ранее Майя Санду заявила, что Молдавии невыгодно партнёрство со странами СНГ. Также она выступила за то, чтобы Молдавия стала членом ЕС как можно скорее.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Запад рассматривает Молдавию на роль следующей Украины. В Москве подчеркнули, что у Кишинёва не просматривается встречной готовности к диалогу с Москвой, выбор сделан в пользу нагнетания антироссийской истерии.

Кроме того, российский МИД опровергал заявления Санду о том, что у российской стороны есть план по «дестабилизации ситуации» в республике.