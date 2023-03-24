МИД России: у Кишинёва не просматривается встречной готовности к диалогу с Москвой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Кишинёва не просматривается встречной готовности к диалогу с Москвой, выбор сделан в пользу нагнетания антироссийской истерии.

«К сожалению, у официального Кишинёва соответствующей встречной готовности не просматривается. Там, напротив, явно сделали контрпродуктивный выбор в пользу нагнетания антироссийской истерии», — цитирует её РИА Новости.

Она напомнила, что президент Молдавии Майя Санду в ходе обращения к парламенту высказалась об «агентах Кремля» и стремлении России «принести войну в Молдову».

Улучшение российско-молдавских отношений полностью зависит от официального Кишинёва, подчеркнула Захарова.

Ранее министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил о планах ввести санкции в отношении 25 граждан России.

В МИД России заявили, что Москва будет вынуждена принять меры, если Молдавия присоединится к санкциям Евросоюза.