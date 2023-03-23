Узнать больше

Захарова: Россия будет вынуждена принять меры, если Молдавия присоединится к санкциям ЕС

Короткая ссылка
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия будет вынуждена принять меры, если Молдавия присоединится к санкциям Евросоюза.
Захарова: Россия будет вынуждена принять меры, если Молдавия присоединится к санкциям ЕС
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Она напомнила, что в своё время шаги ЕС по введению санкций не остались без ответной реакции России.

«Если и когда официальный Кишинёв присоединится к этим ограничениям, мы будем вынуждены принимать адекватные ответные меры по отношению к молдавской стороне», — сказала Захарова в ходе брифинга. 

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что это будет не выбором Москвы, а мерой реагирования на недружественные шаги.

Ранее министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил о планах ввести санкции в отношении 25 граждан России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить