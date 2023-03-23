Захарова: Россия будет вынуждена принять меры, если Молдавия присоединится к санкциям ЕС

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия будет вынуждена принять меры, если Молдавия присоединится к санкциям Евросоюза.

Она напомнила, что в своё время шаги ЕС по введению санкций не остались без ответной реакции России.

«Если и когда официальный Кишинёв присоединится к этим ограничениям, мы будем вынуждены принимать адекватные ответные меры по отношению к молдавской стороне», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что это будет не выбором Москвы, а мерой реагирования на недружественные шаги.

Ранее министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил о планах ввести санкции в отношении 25 граждан России.