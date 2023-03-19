Глава МИД Молдавии Попеску заявил о планах ввести санкции против 25 граждан России

Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил о планах ввести санкции против 25 граждан России.

Об этом он сказал в интервью финансируемой властями США радиостанции Europa libera. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Попеску, Кишинёв постепенно присоединяется к антироссийским санкциям ЕС.

«Через несколько недель правительство введёт санкционные меры в отношении 25 граждан России», — сказал он.

Министр добавил, что речь идёт «преимущественно о запрете на въезд в Молдавию, о замораживании банковских счетов или активов» в адрес россиян, имеющих отношение к спецоперации на Украине.

В январе Молдавия не присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза из-за рисков не получить газ из России.