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Глава МИД Молдавии Попеску заявил о планах ввести санкции против 25 граждан России

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Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил о планах ввести санкции против 25 граждан России.
Глава МИД Молдавии Попеску заявил о планах ввести санкции против 25 граждан России
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью финансируемой властями США радиостанции Europa libera. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Попеску, Кишинёв постепенно присоединяется к антироссийским санкциям ЕС.

«Через несколько недель правительство введёт санкционные меры в отношении 25 граждан России», — сказал он.

Министр добавил, что речь идёт «преимущественно о запрете на въезд в Молдавию, о замораживании банковских счетов или активов» в адрес россиян, имеющих отношение к спецоперации на Украине.

В январе Молдавия не присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза из-за рисков не получить газ из России.

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