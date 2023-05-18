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Санду выступила за то, чтобы Молдавия стала членом ЕС как можно скорее

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Власти Молдавии хотели бы, чтобы республика как можно скорее вступила в Европейский союз, заявила молдавский президент Майя Санду.
Санду выступила за то, чтобы Молдавия стала членом ЕС как можно скорее
  • AFP
  • © Christophe ARCHAMBAULT

По её словам, только так Кишинёв может спасти свою демократию.

Президент республики утверждает, что «Россия в ближайшие годы останется источником нестабильности — и Молдавия должна защитить себя».

«Мы считаем, что членство в ЕС является реалистичным проектом, и мы хотим, чтобы это произошло как можно скорее», — сказала она AFP.

Вместе с этим председатель парламента Молдавии Игорь Гросу выразил мнение, что переговоры о вступлении страны в Евросоюз могут занять годы.

Канцлер Германии Олаф Шольц напомнил, что Украине и Молдавии перед вступлением в Евросоюз придётся решить проблемы с коррупцией, верховенством закона и соблюдением прав человека.

В конце апреля в ЕС создали механизм введения санкций против молдавской оппозиции, представители которой, по мнению Евросоюза, «подрывают суверенитет Молдавии».

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