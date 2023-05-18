Санду выступила за то, чтобы Молдавия стала членом ЕС как можно скорее
- AFP
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По её словам, только так Кишинёв может спасти свою демократию.
Президент республики утверждает, что «Россия в ближайшие годы останется источником нестабильности — и Молдавия должна защитить себя».
«Мы считаем, что членство в ЕС является реалистичным проектом, и мы хотим, чтобы это произошло как можно скорее», — сказала она AFP.
Вместе с этим председатель парламента Молдавии Игорь Гросу выразил мнение, что переговоры о вступлении страны в Евросоюз могут занять годы.
Канцлер Германии Олаф Шольц напомнил, что Украине и Молдавии перед вступлением в Евросоюз придётся решить проблемы с коррупцией, верховенством закона и соблюдением прав человека.
В конце апреля в ЕС создали механизм введения санкций против молдавской оппозиции, представители которой, по мнению Евросоюза, «подрывают суверенитет Молдавии».