ЕС разработал санкции против представителей молдавской оппозиции

В ЕС создали механизм введения санкций против молдавской оппозиции, представители которой, по мнению Евросоюза, «подрывают суверенитет Молдавии».

Согласно официальному заявлению, рестрикции планируется применять против граждан, которые предпринимают попытки «подорвать демократический процесс», включая выборы, или пытаются свергнуть конституционный порядок.

Разработанный в ЕС механизм выглядит как пустой список без имён и компаний, который в будущем предполагается пополнять. Всем его фигурантам запретят въезд на территорию Евросоюза и заморозят активы.

Ранее Совет ЕС утвердил создание гражданской миссии по безопасности для содействия Молдавии в противодействии гибридным и кибернетическим угрозам.

Целью миссии обозначено повышение стабильности сектора безопасности Молдавии в сферах реагирования на кризисы и гибридные угрозы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз будет управлять Молдавией под прикрытием партнёрской миссии.