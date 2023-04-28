ЕС разработал санкции против представителей молдавской оппозиции

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В ЕС создали механизм введения санкций против молдавской оппозиции, представители которой, по мнению Евросоюза, «подрывают суверенитет Молдавии».
ЕС разработал санкции против представителей молдавской оппозиции
  • Gettyimages.ru

Согласно официальному заявлению, рестрикции планируется применять против граждан, которые предпринимают попытки «подорвать демократический процесс», включая выборы, или пытаются свергнуть конституционный порядок.

Разработанный в ЕС механизм выглядит как пустой список без имён и компаний, который в будущем предполагается пополнять. Всем его фигурантам запретят въезд на территорию Евросоюза и заморозят активы.

Ранее Совет ЕС утвердил создание гражданской миссии по безопасности для содействия Молдавии в противодействии гибридным и кибернетическим угрозам.

Целью миссии обозначено повышение стабильности сектора безопасности Молдавии в сферах реагирования на кризисы и гибридные угрозы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз будет управлять Молдавией под прикрытием партнёрской миссии.

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