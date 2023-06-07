Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может разочаровывать Запад, поскольку это может стоить ему не только политического поста, но и жизни.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Разочарование хозяев может стоить Зеленскому и Co не только постов, но и самой жизни. Достаточно нескольких донесений от американской агентуры, которая давно уже командует в СБУ, и всю кокаиновую шоблу мгновенно спишут в утиль», — заявил Медведев.

По его словам, их обвинят в том, что они «пустили на ветер деньги» налогоплательщиков США.

Он также заявил, что враг и поддерживающий его западный мир готовы на всё, лишь бы стереть Россию с лица земли.

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила о «тупости» Вашингтона из-за поддержки киевского режима.

4 июня бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине выстраивается внутренний фронт против Зеленского из-за некомпетентности и провалов его правительства.