Медведев заявил, что разочарование Запада может стоить Зеленскому жизни
- РИА Новости
- © Екатерина Штукина
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Разочарование хозяев может стоить Зеленскому и Co не только постов, но и самой жизни. Достаточно нескольких донесений от американской агентуры, которая давно уже командует в СБУ, и всю кокаиновую шоблу мгновенно спишут в утиль», — заявил Медведев.
По его словам, их обвинят в том, что они «пустили на ветер деньги» налогоплательщиков США.
Он также заявил, что враг и поддерживающий его западный мир готовы на всё, лишь бы стереть Россию с лица земли.
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила о «тупости» Вашингтона из-за поддержки киевского режима.
4 июня бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине выстраивается внутренний фронт против Зеленского из-за некомпетентности и провалов его правительства.