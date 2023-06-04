Экс-советник Кучмы Соскин: на Украине выстраивается внутренний фронт против Зеленского
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«Против Зеленского выстраивается внутренний фронт, поскольку он уже всем надоел», — цитирует его РИА Новости.
Соскин уверен, что в стране растёт недовольство Зеленским из-за провалов ВСУ.
По его мнению, президента может ждать противостояние с мэром Киева Виталием Кличко в борьбе за власть.
«Внутреннее столкновение будет усиливаться по мере ухудшения ситуации извне, поскольку Зеленский сам ничего не может сделать», — добавил он.
Также в конце мая Соскин высказал мнение, что Зеленскому предстоит бороться за власть с главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Валерием Залужным.