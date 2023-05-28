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Экс-советник Кучмы Соскин спрогнозировал борьбу Зеленского с Залужным за власть

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале высказал мнение, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому предстоит бороться с главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Валерием Залужным за власть.
Экс-советник Кучмы Соскин спрогнозировал борьбу Зеленского с Залужным за власть
  • Gettyimages.ru

«Они всё равно выйдут на столкновение. Либо политическое, либо военное. Это часто бывает, классика жанра», — цитирует заявление Соскина РИА Новости.

Он добавил, что возглавляющего киевский режим ожидает сценарий многих государственных переворотов прошлого века, в ходе которого непосредственный руководитель армией в рамках конфликта «убирает» президента страны из власти.

Ранее Соскин утверждал, что Залужный не появляется на публике из-за разногласий с Зеленским.

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