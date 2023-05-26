Экс-советник Кучмы Соскин: Залужный не появляется на публике из-за разногласий с Зеленским

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный не появляется на публике на фоне разногласий с украинским президентом Владимиром Зеленским по вопросу контрнаступления.

Об этом он сказал на своём YouTube-канале.

Как отметил Соскин, в отношениях между Залужным и Зеленским прослеживаются проблемы.

«То, что Залужный отсутствовал в информационном пространстве достаточно длительное время, свидетельствует о том, что есть какой-то вопрос о характере наступления», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по словам Соскина, многим на Украине и в западных странах не понравилось интервью Залужного, в котором он восхитился военным талантом главы Генштаба России Валерия Герасимова.

22 мая экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что возможное ранение Залужного приведёт к ряду проблем внутри украинских войск и повлияет на контакты Киева с Западом.

В Пентагоне отказались давать какие-либо комментарии после появления сообщений о том, что Залужный получил ранения в результате ракетного удара ВС России.