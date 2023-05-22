Экс-посол ЛНР Мирошник: возможное ранение главкома Залужного серьёзно повлияет на ВСУ

Возможное ранение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного приведёт к ряду проблем внутри украинских войск и повлияет на контакты Киева с Западом. Об этом заявил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Ранее в хакерской группе «Джокер ДНР» сообщили, что Залужный перенёс несколько операций после того, как получил серьёзные травмы при обстреле в начале мая.

«Если Валерий Залужный действительно тяжело ранен, то подобное событие несёт для офиса Зеленского множество как военных, так и политических последствий», — сказал Мирошник в интервью газете «Взгляд».

Он напомнил, что именно Залужный занимался координацией диалога НАТО и ВСУ. Ранение военачальника означает сбой в коммуникации Запада и Украины.

«Преодолеть его будет непросто — потребуется найти иную персону, способную выполнять необходимые функции», — добавил Мирошник.

По его словам, пришедшему ему на смену придётся по-новому налаживать контакты и подтверждать уже имеющиеся договорённости.

Мирошник подчеркнул, что это приведёт к существенному замедлению работы украинской армии.

12 мая Залужный появился в эфире украинского телевидения впервые после слухов о его гибели.

Позднее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что главнокомандующий ВСУ продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на предположения о том, что его отсутствие на публике в последнее время может быть вызвано ранением.