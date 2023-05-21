В Минобороны Украины заявили, что Залужный продолжает исполнять обязанности главкома ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на предположения о том, что его отсутствие на публике в последнее время может быть вызвано ранением.

Об этом она написала в своём Telegram-канале. По словам Маляр, российская сторона «запустила информационную волну» о его исчезновении. «Главком на месте. Делает свою работу», — говорится в сообщении. Неделю назад Валерий Залужный появился в эфире украинского телевидения впервые после слухов о его гибели. Также сообщалось, что председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсудил по телефону с Валерием Залужным боевую обстановку на Украине.