В Минобороны Украины заявили, что Залужный продолжает исполнять обязанности главкома ВСУ
Об этом она написала в своём Telegram-канале.
По словам Маляр, российская сторона «запустила информационную волну» о его исчезновении.
«Главком на месте. Делает свою работу», — говорится в сообщении.
Неделю назад Валерий Залужный появился в эфире украинского телевидения впервые после слухов о его гибели.
Также сообщалось, что председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсудил по телефону с Валерием Залужным боевую обстановку на Украине.