Хакеры группировки «Джокер ДНР»: главком ВСУ Залужный серьёзно пострадал при обстреле
- РИА Новости
«Информация о состоянии его здоровья на Украине блокируется по указанию западных кураторов, чтобы не подрывать боевой дух, и без того надломленный потерей Артёмовска», — приводит РИА Новости заявление.
Представитель группировки не исключил, что Залужный после операций не сможет исполнять свои обязанности.
12 мая Залужный появился в эфире украинского телевидения впервые после слухов о его гибели.
Позднее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что главнокомандующий ВСУ продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на предположения о том, что его отсутствие на публике в последнее время может быть вызвано ранением.