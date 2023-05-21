Хакеры группировки «Джокер ДНР»: главком ВСУ Залужный серьёзно пострадал при обстреле

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перенёс несколько операций после того, как получил серьёзные травмы при обстреле в начале мая. Об этом сообщили в хакерской группе «Джокер ДНР».

«Информация о состоянии его здоровья на Украине блокируется по указанию западных кураторов, чтобы не подрывать боевой дух, и без того надломленный потерей Артёмовска», — приводит РИА Новости заявление.

Представитель группировки не исключил, что Залужный после операций не сможет исполнять свои обязанности.

12 мая Залужный появился в эфире украинского телевидения впервые после слухов о его гибели.

Позднее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что главнокомандующий ВСУ продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на предположения о том, что его отсутствие на публике в последнее время может быть вызвано ранением.