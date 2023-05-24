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В Пентагоне отказались комментировать сообщения о ранении главкома ВСУ Залужного

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В Пентагоне отказались давать какие-либо комментарии после появления сообщений о том, что главнокомандующий украинкой армией Валерий Залужный получил ранения в результате ракетного удара ВС России.
В Пентагоне отказались комментировать сообщения о ранении главкома ВСУ Залужного
  • Gettyimages.ru

«Мы предлагаем обратиться к украинским военным», — сказал РИА Новости представитель Министерства обороны США.

Источник агентства в силовых структурах ранее сообщил, что Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения в начале мая, когда российская армия нанесла ракетный удар по командному пункту ВСУ под Херсоном.

Собеседник заявил, что главнокомандующему Вооружёнными силами Украины сделали трепанацию черепа.

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