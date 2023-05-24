РИА Новости: главкому ВСУ Залужному после ранения сделали трепанацию черепа
- AP
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.
Согласно имеющимся прогнозам, Залужный будет жить, но не сможет выполнять работу главнокомандующего, добавил источник.
Также источник заявил, что Залужный получил травму головы и осколочные ранения в начале мая в результате ракетного удара ВС России по командному пункту ВСУ под Херсоном.
21 мая замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что Залужный якобы продолжает исполнять обязанности главкома украинских вооружённых сил.