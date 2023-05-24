РИА Новости: главкому ВСУ Залужному после ранения сделали трепанацию черепа

Главнокомандующему Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному после ранения сделали трепанацию черепа.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

Согласно имеющимся прогнозам, Залужный будет жить, но не сможет выполнять работу главнокомандующего, добавил источник.

Также источник заявил, что Залужный получил травму головы и осколочные ранения в начале мая в результате ракетного удара ВС России по командному пункту ВСУ под Херсоном.

21 мая замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что Залужный якобы продолжает исполнять обязанности главкома украинских вооружённых сил.