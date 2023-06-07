Медведев: враги России готовы на всё, чтобы стереть её с лица земли
- РИА Новости
«Враг и западный мир, который его поддерживает, готовы на всё, чтобы стереть нашу страну с лица земли», — написал Медведев в своём Telegram-канале.
По его словам, противника нельзя недооценивать.
Он добавил, что главное сейчас — сконцентрироваться и дать достойный ответ.
Ранее Минобороны России сообщало, что Вооружённые силы Украины с утра 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.
По данным министерства, украинским войскам не удалось добиться успеха во время наступления.