Спикер Госдумы Володин заявил об отсутствии успехов контрнаступления ВСУ

В ходе начавшегося контрнаступления украинская армия не добилась успехов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Второй день идёт контрнаступление киевского режима. Молчание об этом Зеленского, Столтенберга, Байдена неслучайно. Успехов нет», — написал Володин в своём Telegram-канале.

По его словам, ВСУ не достигли своих целей и понесли огромные потери.

Он уточнил, что за последние сутки ВС России уничтожили около 2 тыс. украинских военных и иностранных наёмников.

Ранее Минобороны России сообщало, что Вооружённые силы Украины с утра 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.

По данным министерства, украинским войскам не удалось добиться успеха во время наступления.