Спикер Госдумы Володин заявил об отсутствии успехов контрнаступления ВСУ
- РИА Новости
«Второй день идёт контрнаступление киевского режима. Молчание об этом Зеленского, Столтенберга, Байдена неслучайно. Успехов нет», — написал Володин в своём Telegram-канале.
По его словам, ВСУ не достигли своих целей и понесли огромные потери.
Он уточнил, что за последние сутки ВС России уничтожили около 2 тыс. украинских военных и иностранных наёмников.
Ранее Минобороны России сообщало, что Вооружённые силы Украины с утра 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.
По данным министерства, украинским войскам не удалось добиться успеха во время наступления.