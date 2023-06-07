В Польше начали продавать товары с изображением Степана Бандеры

В Кракове начали продавать товары с изображением одного из родоначальников ОУН-УПА* Степана Бандеры, заявил польский священник Тадеуш Исакович-Залесский.

Он подчеркнул, что фото сделано у витрины украинского магазина в центре города.

«На витрине рядом с Зеленским — убийца Бандера и надпись «Слава нации». Что об этом скажут мэр Яцек Майхровский и краковчане Анджей Дуда и Рышард Терлецкий? Что об этом скажет Каминьский, предшественника которого Бандера убил?» — написал священник в своём Twitter.

Как уточнило польское издание Do Rzeczy, Исакович-Залесский на протяжении долгих лет занимается увековечиванием памяти жертв Волынской резни.

В мае польский дипломат Лукаш Ясина отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед Польшей за события Волынской резни. Он подчеркнул, что поляки взяли на себя ответственность за преступления Польши против украинцев, но такой ответственности со стороны украинцев не хватает.

После этого украинский посол в Польше Василий Зварич заявил, что слова Ясины являются неприемлемыми и досадными.

Речь идёт о событиях 1943 года, которые впоследствии стали известны как Волынская резня. Боевики ОУН-УПА жестоко убивали всех подряд, включая стариков и детей. Радикалы практиковали пытки, грабежи и изнасилования.

Позже стало известно, что дипломата МИД Польши отстранили после призыва к Киеву извиниться за Волынскую резню.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).