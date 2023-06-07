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Такер Карлсон заявил, что Украина виновна в разрушении Каховской ГЭС

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Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что любой может убедиться в том, что за разрушением Каховской ГЭС стоит Украина.

«Как только всплывают факты, остаётся гораздо меньше тайны относительно того, что могло произойти с дамбой. Любой честный человек придёт к заключению о том, что скорее всего её взорвали украинцы», — цитирует его РИА Новости.

Карлсон отметил, что уничтожение ГЭС может и не выгодно Киеву, однако вредит Москве в большей степени.

По мнению журналиста, на Украине давно планировали подрыв электростанции.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает Генсека ООН Антониу Гутерреша осудить подрыв киевским режимом дамбы Каховской ГЭС.

По его словам, Киев подорвал дамбу Каховской ГЭС для перегруппировки сил и нанесения ущерба.

Заместитель Генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс указал на долгосрочные тяжёлые последствия ЧП для обеих сторон конфликта.

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