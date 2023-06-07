Пекин призвал не допустить ядерную катастрофу на ЗАЭС из-за разрушения Каховской ГЭС

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза всемирной организации призвал не допустить ядерной катастрофы в связи с угрозой безопасности работы Запорожской АЭС из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Китайский дипломат подчеркнул, что Каховское водохранилище — важный источник воды для охлаждения Запорожской АЭС.

«Вода в водохранилище продолжает убывать, и в будущем может сложиться ситуация, когда продолжать прокачивать воду для АЭС будет невозможно. Китай вновь указывает на то, что в случае ядерной катастрофы никто не сможет быть в безопасности», — сказал Чжан Цзюнь.

Пекин призвал воздержаться от заявлений и действий, которые могут привести к эскалации конфликта.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает Генсека ООН Антониу Гутерреша осудить подрыв киевским режимом дамбы Каховской ГЭС.

По его словам, Киев подорвал дамбу Каховской ГЭС для перегруппировки сил и нанесения ущерба.

Заместитель Генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс указал на долгосрочные тяжёлые последствия ЧП для обеих сторон конфликта.