В Китае выразили обеспокоенность в связи с разрушением плотины Каховской ГЭС

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь выразил обеспокоенность разрушением плотины Каховской ГЭС и его экологическими последствиями.

«Мы выражаем глубокую обеспокоенность разрушением плотины Каховской ГЭС. Мы глубоко встревожены гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями», — сказал он на заседании Совбеза ООН.

Дипломат призвал стороны конфликта приложить все усилия для защиты мирных граждан и гражданской инфраструктуры, а также соблюдать международное гуманитарное право.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

МЧС России направило аэромобильную группировку спасателей в Херсонскую область в связи с ситуацией на Каховской ГЭС.

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает Генсека ООН Антониу Гутерреша осудить подрыв киевским режимом дамбы Каховской ГЭС.

Заместитель Генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс указал на долгосрочные тяжёлые последствия ЧП для обеих сторон конфликта.