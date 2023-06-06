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Небензя: Россия заинтересована в проведении расследования разрушения Каховской ГЭС

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Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия заинтересована в проведении расследования разрушения Каховской ГЭС.

Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что российская сторона поднимет вопрос о проведении расследования по Каховской ГЭС на заседании Совета Безопасности ООН.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим совершил теракт на Каховской гидроэлектростанции для недопущения наступления российских Вооружённых сил на данном участке.

В МИД России назвали разрушение ВС Украины Каховской ГЭС террористическим актом, который был спланирован Киевом в рамках так называемого контрнаступления.

В ведомстве заявили, что российская сторона призывает мировое сообщество осудить преступные деяния украинских властей в отношении Каховской ГЭС.

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