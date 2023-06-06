Генсек ООН сообщил об отправке гумпомощи в подтопленные районы Херсонской области

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил об отправке гуманитарной помощи в подтопленные районы Херсонской области.

«ООН и гуманитарные партнёры, координируясь с правительством Украины, в срочном порядке направляют помощь, в том числе питьевую воду, таблетки для очистки воды и другую критически необходимую помощь», — цитирует его РИА Новости.

По словам Гутерреша, у всемирной организации нет независимой информации об обстоятельствах разрушения Каховской ГЭС.

При этом он призвал прекратить любые атаки на объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее постпред России при организации Василий Небензя заявил, что Москва созовёт заседание СБ ООН в связи с ситуацией на Каховской ГЭС.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

МЧС России направило аэромобильную группировку спасателей в Херсонскую область в связи с ситуацией на Каховской ГЭС.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим совершил теракт на Каховской гидроэлектростанции для недопущения наступления российских вооружённых сил на данном участке.