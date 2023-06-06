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Глава Пентагона во время речи о разгроме нацизма не упомянул вклад СССР в победу

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Министр обороны США Ллойд Остин во время выступления в годовщину высадки союзных сил в Нормандии 6 июня 1944 года назвал спасителями мира всех ветеранов Второй мировой войны, однако не упомянул роль СССР в победе над нацизмом.
Глава Пентагона во время речи о разгроме нацизма не упомянул вклад СССР в победу
  • РИА Новости

«Ветеранам Второй мировой войны: мы приветствуем вас. Вы спасли мир», — сказал он на американском кладбище в Нормандии.

Остин во время выступления заявил, что 79 лет назад Франция и значительная часть остальной Европы лежали под нацистским сапогом, но «молодые люди из Соединённых Штатов, Британии, Австралии, Канады, Франции и других стран объединились» ради «освобождения страдающего человечества».

При этом Остин в своей речи затронул конфликт на Украине и обучение украинцев на учебном посту «в свободной Германии».

Во время выступления глава Пентагона ни разу не вспомнил о роли СССР и вкладе советского народа в победу над нацизмом и в освобождение Европы и мира, отмечает РИА Новости.

Как ранее заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, Вторая мировая война завершилась победой «США и союзнических сил» над фашизмом.

В Кремле, комментируя это, отметили, что россияне, в отличие от американцев, будут продолжать делать всё, чтобы рассказывать правду подрастающему поколению, чтобы хранить память о Великой Отечественной войне, о подвиге советского народа.

Президент России Владимир Путин в своём выступлении 9 мая отмечал, что в России память о защитниках Отечества священна, также российский народ отдаёт должное бойцам союзнических армий США, Великобритании, других государств, а также помнит и чтит подвиг воинов Китая в битве с японским милитаризмом.

В 2020 году он подчеркнул, что политики и историки на Западе «прекрасно знают», кто «добивал фашистскую гадину в её логове» и штурмом брал Берлин.

Он также напомнил, что Красная армия «перемолола» более 80% техники и живой силы противника на Восточном фронте.

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