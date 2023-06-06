Глава Пентагона во время речи о разгроме нацизма не упомянул вклад СССР в победу
- РИА Новости
«Ветеранам Второй мировой войны: мы приветствуем вас. Вы спасли мир», — сказал он на американском кладбище в Нормандии.
Остин во время выступления заявил, что 79 лет назад Франция и значительная часть остальной Европы лежали под нацистским сапогом, но «молодые люди из Соединённых Штатов, Британии, Австралии, Канады, Франции и других стран объединились» ради «освобождения страдающего человечества».
При этом Остин в своей речи затронул конфликт на Украине и обучение украинцев на учебном посту «в свободной Германии».
Во время выступления глава Пентагона ни разу не вспомнил о роли СССР и вкладе советского народа в победу над нацизмом и в освобождение Европы и мира, отмечает РИА Новости.
Как ранее заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, Вторая мировая война завершилась победой «США и союзнических сил» над фашизмом.
В Кремле, комментируя это, отметили, что россияне, в отличие от американцев, будут продолжать делать всё, чтобы рассказывать правду подрастающему поколению, чтобы хранить память о Великой Отечественной войне, о подвиге советского народа.
Президент России Владимир Путин в своём выступлении 9 мая отмечал, что в России память о защитниках Отечества священна, также российский народ отдаёт должное бойцам союзнических армий США, Великобритании, других государств, а также помнит и чтит подвиг воинов Китая в битве с японским милитаризмом.
В 2020 году он подчеркнул, что политики и историки на Западе «прекрасно знают», кто «добивал фашистскую гадину в её логове» и штурмом брал Берлин.
Он также напомнил, что Красная армия «перемолола» более 80% техники и живой силы противника на Восточном фронте.