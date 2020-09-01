Путин: СССР перемолол 80% сил противника на Восточном фронте

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Президент России Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого урока заявил, что Красная армия «перемолола» более 80% техники и живой силы противника на Восточном фронте.
Путин: СССР перемолол 80% сил противника на Восточном фронте
  • РИА Новости

По словам президента, «кто-то забывает, что именно фашистская Германия напала на Советский Союз ранним утром 22 июня 1941 года, а не наоборот».

«Кто-то забывает, что свыше 80% техники и живой силы противника Красная армия перемолола именно на Восточном фронте», — заявил Путин.

Как он добавил, «кто-то забывает», что советские войска брали штурмом Берлин.

«А мы этого с вами не должны забыть никогда и не забудем никогда. И не позволим никому это забыть»,  — подчеркнул президент. 

Ранее Путин заявил, что тех, кто соглашается с инициаторами переписывания истории, можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня.

RT ведёт трансляцию Всероссийского открытого урока.

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