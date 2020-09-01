Путин высказался против переписывания истории

Президент России Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого урока заявил, что тех, кто соглашается с инициаторами переписывания истории, можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня.

Он напомнил, что тех, кто во время войны сотрудничает с врагом, называли всегда и везде коллаборационистами.

«Но тех, кто сегодня соглашается с инициаторами переписи истории, вполне можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня», — заявил Путин.

По его словам, такие люди «есть, были и будут всегда и везде».

«У них разные мотивы, сейчас не будем вдаваться в детали. Важно только понимать, что это очень актуально сегодня. Мы должны знать и помнить людей, отстоявших свободу на нашей земле», — сказал президент.

RT ведёт трансляцию Всероссийского открытого урока.