Путин: на Западе знают, кто добивал фашистскую гадину в её логове

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Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты отметил, что политики и историки на Западе «прекрасно знают», кто «добивал фашистскую гадину в её логове» и штурмом брал Берлин.
Путин: на Западе знают, кто добивал фашистскую гадину в её логове
  • РИА Новости

«Конечно, и политики на Западе, и такие специалисты и историки, как вы, они всё прекрасно знают. Они что, не знают, что не Советский Союз напал на фашистскую Германию, а фашистская Германия напала 22 июня 1941 года на Советский Союз? Что, это неизвестно, что ли? Все всё знают... Они что, не знают, кто добивал фашистскую гадину в её логове, кто штурмом брал Берлин?» — приводит слова Путина ТАСС.

По словам президента, западным специалистам это известно, «но в учебниках не пишут, в средствах массовой информации продвигают другие идеи».

Ранее Владимир Путин в своей статье о Второй мировой войне заявил, что нет архивных документов, подтверждающих предположение о том, что СССР намеревался начать превентивную войну против Германии.

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