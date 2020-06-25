Путин: на Западе знают, кто добивал фашистскую гадину в её логове

Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты отметил, что политики и историки на Западе «прекрасно знают», кто «добивал фашистскую гадину в её логове» и штурмом брал Берлин.

«Конечно, и политики на Западе, и такие специалисты и историки, как вы, они всё прекрасно знают. Они что, не знают, что не Советский Союз напал на фашистскую Германию, а фашистская Германия напала 22 июня 1941 года на Советский Союз? Что, это неизвестно, что ли? Все всё знают... Они что, не знают, кто добивал фашистскую гадину в её логове, кто штурмом брал Берлин?» — приводит слова Путина ТАСС.

По словам президента, западным специалистам это известно, «но в учебниках не пишут, в средствах массовой информации продвигают другие идеи».

Ранее Владимир Путин в своей статье о Второй мировой войне заявил, что нет архивных документов, подтверждающих предположение о том, что СССР намеревался начать превентивную войну против Германии.