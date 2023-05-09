В Белом доме заявили, что Вторая мировая война завершилась победой США над фашизмом

Вторая мировая война завершилась победой США над фашизмом, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«На этой неделе отмечается годовщина... победы США и союзнических сил над фашизмом на континенте», — цитирует её РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне отметил благодарное отношение лидеров СНГ к подвигу предков.

9 мая на Красной площади в Москве прошёл парад по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Знамённая группа вынесла на Красную площадь флаг России и Знамя Победы — красный стяг, водружённый над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в 1945 году.