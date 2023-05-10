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Песков высказался о незнании американцами истории Второй мировой войны

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о незнании американцами истории Великой Отечественной и Второй мировой войны.
Песков высказался о незнании американцами истории Второй мировой войны
  • РИА Новости

«Не зная всего ужаса прошлого, не зная о том, кто спас мир от коричневой чумы, конечно, скоро в Америке будет поколение, которое не сможет трезво оценивать своё настоящее и своё будущее. Это в среднесрочной и дальнесрочной перспективе весьма и весьма плачевный процесс», — сказал Песков.

Он отметил, что различные социологические материалы показывают, что в США молодое поколение уже не помнит, кто с кем воевал во время Второй мировой войны, а фактически уже и среднее поколение не в курсе деталей недавнего прошлого.

По его словам, россияне, в отличие от американцев, будут продолжать делать всё, чтобы рассказывать правду подрастающему поколению, чтобы хранить память о Великой Отечественной войне, о подвиге советского народа.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вторая мировая война завершилась победой США над фашизмом.

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