Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о незнании американцами истории Великой Отечественной и Второй мировой войны.

«Не зная всего ужаса прошлого, не зная о том, кто спас мир от коричневой чумы, конечно, скоро в Америке будет поколение, которое не сможет трезво оценивать своё настоящее и своё будущее. Это в среднесрочной и дальнесрочной перспективе весьма и весьма плачевный процесс», — сказал Песков.

Он отметил, что различные социологические материалы показывают, что в США молодое поколение уже не помнит, кто с кем воевал во время Второй мировой войны, а фактически уже и среднее поколение не в курсе деталей недавнего прошлого.

По его словам, россияне, в отличие от американцев, будут продолжать делать всё, чтобы рассказывать правду подрастающему поколению, чтобы хранить память о Великой Отечественной войне, о подвиге советского народа.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вторая мировая война завершилась победой США над фашизмом.