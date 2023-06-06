В Дании заявили, что в НАТО ждут сигналов России о готовности к переговорам по Украине

Страны — члены НАТО ждут от России сигнала о готовности к переговорам по Украине, но не будут принимать решений без участия Киева, заявила премьер Дании Метте Фредериксен.

«Я думаю, что все мы очень заинтересованы в мире, но для танго необходимы двое. Нам всё ещё нужен сигнал со стороны России», — цитирует её Интерфакс.

Ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил создать демилитаризованную зону в районе конфликта на Украине.

По его словам, необходимо обеспечить прекращение огня и размещение в зоне миротворцев ООН.

Министр добавил, что всемирная организация должна организовать и провести референдум на спорных территориях.

В МИД Украины отвергли план Индонезии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что глава государства Владимир Путин открыт к любым контактам для достижения целей России иными средствами, чем спецоперация, но Запад пока не оставляет иного выхода.

Так, например, секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что двери Киева для переговоров с Москвой закрыты «достаточно прочно».