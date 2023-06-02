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Секретарь СНБО Данилов заявил, что Киев прочно закрыл двери для переговоров с Москвой

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Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает, что двери Киева для переговоров с Москвой закрыты «достаточно прочно».

Об этом он сказал в эфире телеканала «Рада».

«Мы двери не закрыли, мы их не собираемся открывать, они у нас закрыты достаточно прочно. Вы знаете, что есть решение СНБО по этому поводу — что с Путиным мы никаких переговоров вести не собираемся», — цитирует его РИА Новости.

В Кремле ранее также сообщили, что Россия не видит предпосылок для диалога с Украиной.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о невозможности переговоров с Украиной, пока там действует киевский террористический режим во главе с Владимиром Зеленским.

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