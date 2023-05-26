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Медведев заявил о невозможности переговоров с Украиной, пока её возглавляет Зеленский

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Пока у власти на Украине действует нынешний режим во главе с Владимиром Зеленским, переговоры невозможны, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев заявил о невозможности переговоров с Украиной, пока её возглавляет Зеленский
  • РИА Новости

«Пока есть киевский режим, клоун Зеленский, переговоры невозможны», — сказал он.

Медведев добавил, что при этом рано или поздно договариваться придётся, так как всегда всё заканчивается диалогом.

«Но пока эти люди у власти, ситуация для России не поменяется с точки зрения переговоров», — цитирует его ТАСС.

Ранее спецпредставитель правительства КНР Ли Хуэй заявил, что Китай поддержит европейские инициативы по Украине, которые исходят из первопричин кризиса.

По его словам, позиция Китая по ситуации на Украине последовательна и заключается в содействии политическому урегулированию и мирным переговорам.

Экс-военнослужащий Корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик заявил, что Украине потребуются десятилетия на то, чтобы оправиться после вмешательства США в кризис.

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