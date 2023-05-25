Украине потребуются десятилетия на то, чтобы оправиться после вмешательства США в кризис, заявил экс-военнослужащий Корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик.

«Американские интервенции оставляют после себя неизгладимые шрамы, на заживление которых уходят годы, если не десятилетия», — заявил он в статье для Global Times.

По мнению Берлетика, ситуация на Украине — следствие вмешательства США с 1991 года, кульминацией которого стали события 2014 года.

Администрация Штатов ранее объявила о контракте на $285 млн на продажу Украине одного ЗРК малой и средней дальности NASAMS и сопутствующего оборудования.

Газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщила, что в Киеве признали роль ВСУ в поддержке атаки диверсантов.