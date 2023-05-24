Госдеп: США планируют продать Украине ЗРК NASAMS на $285 млн
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Об этом, как пишет РИА Новости, заявили в Госдепе Соединённых Штатов и профильном правительственном ведомстве, входящем в структуру Пентагона.
Так, в контракте указано, что Украина может получить одну радиолокационную станцию AN/MPQ-64F1 Sentinel и другое оборудование.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о поставках Киеву истребителей F-16 ещё не принято.
Как написал в материале для издания Asia Times Стивен Брайен, Соединённые Штаты и Европа поставят Вооружённым силам Украины устаревшие версии истребителей F-16.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что любая военная техника, которая применяется Киевом как в зоне СВО, так и вне её, представляет законную цель для России.