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Госдеп: США планируют продать Украине ЗРК NASAMS на $285 млн

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Администрация США объявила о контракте на $285 млн на продажу Украине одного ЗРК малой и средней дальности NASAMS и сопутствующего оборудования.
Госдеп: США планируют продать Украине ЗРК NASAMS на $285 млн
  • © Kongsberg

Об этом, как пишет РИА Новости, заявили в Госдепе Соединённых Штатов и профильном правительственном ведомстве, входящем в структуру Пентагона.

Так, в контракте указано, что Украина может получить одну радиолокационную станцию AN/MPQ-64F1 Sentinel и другое оборудование.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о поставках Киеву истребителей F-16 ещё не принято.

Как написал в материале для издания Asia Times Стивен Брайен, Соединённые Штаты и Европа поставят Вооружённым силам Украины устаревшие версии истребителей F-16.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что любая военная техника, которая применяется Киевом как в зоне СВО, так и вне её, представляет законную цель для России.

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