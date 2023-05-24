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Рябков: вся применяемая Киевом в зоне СВО техника является законной целью для России

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что любая военная техника, которая применяется Киевом как в зоне СВО, так и вне её, представляет законную цель для России.
Рябков: вся применяемая Киевом в зоне СВО техника является законной целью для России
  • AP
  • © Libkos

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы многократно говорили, что любая техника, любые вооружения, которые применяются Киевом... безусловно, представляют собой законную цель», — отметил Рябков.

При этом он указал на недавнюю диверсию ВСУ в Белгородской области.

Ранее Рябков рассказал, что ряд стран пытаются сбыть F-16 Киеву для получения техники США.

Также сообщалось, что в Киеве признали роль ВСУ в поддержке атаки диверсантов на Белгородскую область.

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