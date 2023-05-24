Asia Times: США и Европа передадут Украине устаревшие версии истребителей F-16
- © U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
«ВСУ передадут старые модификации F-16A/B. Они прошли частичную модернизацию в начале 2000-х», — говорится в публикации.
По словам Брайена, такие модели отличаются от более современных тем, что они не оснащены радаром с активной фазированной антенной решёткой.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала поставки F-16 Киеву новым этапом эскалации конфликта.
По её словам, последствия абсолютно непросчитываемы западными партнёрами, в частности странами ЕС.