Соединённые Штаты и Европа поставят Вооружённым силам Украины устаревшие версии истребителей F-16. Об этом обозреватель Стивен Брайен написал в статье для издания Asia Times.

«ВСУ передадут старые модификации F-16A/B. Они прошли частичную модернизацию в начале 2000-х», — говорится в публикации.

По словам Брайена, такие модели отличаются от более современных тем, что они не оснащены радаром с активной фазированной антенной решёткой.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала поставки F-16 Киеву новым этапом эскалации конфликта.

По её словам, последствия абсолютно непросчитываемы западными партнёрами, в частности странами ЕС.