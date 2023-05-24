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Asia Times: США и Европа передадут Украине устаревшие версии истребителей F-16

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Соединённые Штаты и Европа поставят Вооружённым силам Украины устаревшие версии истребителей F-16. Об этом обозреватель Стивен Брайен написал в статье для издания Asia Times.
Asia Times: США и Европа передадут Украине устаревшие версии истребителей F-16
  • © U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook

«ВСУ передадут старые модификации F-16A/B. Они прошли частичную модернизацию в начале 2000-х», — говорится в публикации.

По словам Брайена, такие модели отличаются от более современных тем, что они не оснащены радаром с активной фазированной антенной решёткой.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала поставки F-16 Киеву новым этапом эскалации конфликта.

По её словам, последствия абсолютно непросчитываемы западными партнёрами, в частности странами ЕС.

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