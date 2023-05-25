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Спецпредставитель КНР заявил, что поддержит Европу в разрешении украинского кризиса

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Китай поддержит европейские инициативы по Украине, которые исходят из первопричин кризиса, заявил спецпредставитель правительства КНР Ли Хуэй.

«Китай поддерживает европейские страны в том, чтобы они начали с первопричин кризиса, в поиске такого пути, который бы приводил в порядок и первостепенное, и второстепенное», — цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, позиция Пекина по ситуации на Украине последовательна и заключается в содействии политическому урегулированию и мирным переговорам.

Ранее спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что Китай играет конструктивную роль в облегчении гуманитарной ситуации на Украине.

Лидеры стран G7 в своём заявлении по итогам саммита призвали Китай оказать влияние на Россию для вывода войск с Украины.

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